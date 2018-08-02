Побег с места ДТП в 2019 году приравняют к уголовному преступлению

Соответствующий законопроект уже подготовили в МВД. Тюремным заключением будут наказывать шоферов, сбежавших с места аварий, повлекших тяжкие последствия.
Как поясняют полицейские, сейчас в отношении водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии опьянения и скрылись с места аварии, невозможно применить меры уголовной ответственности. После определенного времени уже сложно установить факт употребления алкоголя или наркотиков.
Конституционный суд России признал такую ситуацию противоречащей основному закону страны и предложил внести поправки.
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