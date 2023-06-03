Почему Байден так часто падает? Доктор ответил

Президент США Джо Байден должен использовать трость после очередного падения. Такое мнение высказал медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Райнер, сообщает РИА Новости. падает, предполагая, что характерная «шатающаяся» и шатающаяся походка вызвана артритом. , поэтому он отметил, что ему трудно удержать равновесие, когда он спотыкается обо что-то.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожно, использовать трость на неустойчивой поверхности было бы неплохо. Я знаю, что ему может не понравиться, как это выглядит, но падение выглядит еще хуже”, — заключил Райнер. Падение произошло во время церемонии вручения дипломов курсантам академии.