Почему Иран держит баллистические ракеты у границы с Ираком?

Иранское командование разместило баллистические ракеты в провинции Кирманшах на западе Ирана, граничащей с Ираком, сообщила в воскресенье газета «Джерузалем пост» со ссылкой на исследовательский и образовательный центр «Альма», который анализирует угрозы северным границам Израиля.

Согласно спутниковым снимкам, в регионе есть три подземных объекта, где хранится не менее 140 ракет. В частности, иранские военные установили здесь, в 150 км от Ирака, баллистические ракеты малой дальности Qiam-1. Кроме того, в одном из местных ущелий размещены средства ПВО.

Подземные сооружения в месте под названием Пяндж-Пелле также могут использоваться для хранения ракет «Фатех-110».