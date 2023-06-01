Почему не взорвалась взрывчатка в беспилотниках, атаковавших Москву?

Одна из причин, по которой взрывчатка, которую несли атакующие Москву беспилотники, не взорвалась, заключалась в том, что беспилотники не достигли намеченных целей, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на экспертов, изучавших останки беспилотников.

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Во вторник в Москве три беспилотника атаковали жилые дома – на Новой Москве, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Только один из них взорвался, он врезался в дом в Новой Москве. По данным издания, при столкновении с многоэтажкой взрывное устройство не сработало или взорвалось не полностью. Яркая вспышка, замеченная свидетелями, возникла в результате воспламенения паров бензина от двигателя уничтоженного дрона, еще два дрона вообще не взорвались, несмотря на то, что их головы отлетели.

По данным министерства Минобороны РФ взрывное устройство не сдетонировало, поскольку беспилотники были подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Вторая причина заключается в том, что жилые дома не были первоначальными целями дронов, отмечает «Коммерсантъ». Что именно планируется взорвать с помощью дронов, пока неизвестно.