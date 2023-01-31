Почему россияне начали обсуждать возможный старт очередной финансовой реформы

На фоне ухудшения экономической ситуации в стране многие вновь заговорили о возможности деноминации. Россияне уже не раз переживали финансовые шоки, однако в условиях геополитической конфронтации подобные решения выглядят вполне реалистичными. Возможно ли сегодня проведение деноминации, стоит ли к ней готовиться?

Что же такое деноминация? По сути, это назначение нового номинала. Деноминация не свидетельствует о каких-либо изменениях стоимости валюты, в отличие, например, от девальвации.

Версия о том, что деноминация уже не за горами, появилась неспроста. Ранее генеральный директор Гознака Аркадий Трачук публично объявил о том, что в 2023 году россияне увидят в своих кошельках купюры номиналом 5 и 10 рублей. Естественно, это не могло не встревожить граждан.

Между тем, зампред Центрального Банка РФ Сергей Белов объясняет причины такого шага подорожанием металла и появлением технологий, которые позволяют снизить износ банкнот на 30%. Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков в свою очередь выдвинул гипотезу, что после введения санкций компоненты для монетных сплавов доставать стало сложнее, поэтому регулятор и принял решение вернуться к бумажным купюрам.

Эксперты рассказали, случится ли деноминация в России

Заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы РФ Артем Кирьянов рассказал «Блокноту», что деноминация является вынужденной мерой в условиях гиперинфляции, а также резкого паления курса национальной валюты.

«Это средство замены денег, вывода из оборота «гуляющего» черного нала, облегчения взаиморасчетов. Однако сегодня российская экономика не демонстрирует никаких кризисных тенденций, курс вполне стабилен, инфляция по итогу прошлого года составила 12%, правительство и президент оценивают состояние экономики как стабильное с перспективами дальнейшего роста. Да, вырос объем наличных денежных средств на 2,3 триллиона рублей. 2 из них были сняты россиянами со счетов в феврале-марте, потом в сентябре. Но это был скорее панический всплеск, с октября доля наличных начала сокращаться. Около 1 триллиона вернулось обратно в банки», – пояснил Кирьянов.

Россияне часто путают деноминацию и девальвацию

Именно поэтому, считает депутат, серьезно говорить о большом объеме наличных средств нет оснований.

Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов в разговоре с «Блокнотом» указал на то, что деноминация – изменение номинальной стоимости денежных знаков.

«Сама по себе деноминация (если обмен старых денег на новые производится без ограничений) – нейтральна с точки зрения благосостояния граждан. Негативное отношение к ней россиян связано с тем, что в 1998 году деноминация почти совпала с сильной девальвацией рубля. Это породило настороженное отношение к самой идее деноминации», – объяснил собеседник издания.

По его словам, обычно деноминация проводится после периода высокой инфляции, когда цены очень сильно (в разы и десятки раз!) растут. В настоящее время это не наблюдается, и особой необходимости в деноминации нет, считает экономист.

Россияне опасаются нового экономического кризиса

Независимый финансовый советник, директор проекта «Рост Сбережений» Сергей Кикевич заявил «Блокноту», что население часто путает деноминацию и девальвацию:

«Девальвация бывает неподконтрольной. Она не всегда зависит от действий Правительства и ЦБ. Девальвация возможна, рост инфляции возможен. Если же говорить о деноминации сейчас, то это бредятина: зачем деноминировать то, что и так хорошо работает? Это абсолютно техническая вещь, когда одну купюру меняют на другую купюру».

Кикевич также отметил, что в России все активнее задействуются безналичные средства оплаты, люди давно уже перешли на использование карт и смартфонов для оплаты. Он полагает, что постепенно бумажные и металлические деньги начнут выходить из массового оборота.

«Никакой деноминации не будет с вероятностью 99,9 процента», – заверил Кикевич