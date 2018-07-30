Почетный строитель Юрий Иванов основал храм святого князя Владимира в Ставрополе

В нем прошло первое богослужение в честь Крещения Руси.

Храм святого равноапостольного князя Владимира расположен в районе «Перспективный» в Ставрополе. Всего пару лет назад на этом месте было поле.

С предложением возвести новый храм в столице края выступила Ставропольская епархия. Призыв духовенства нашел отклик у генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова. В 2016 году компания купила 1,5 га земли, подключила электричество, воду, другие сети. Началась стройка, работы выполняли быстро, в декабре 2017 года на храм установили золотые купола и колокола. Их отливали по спецзаказу в Подмосковье. На некоторых из колоколов указаны имена благотворителей.

С этого момента прошло около полугода, в храме состоялось первое богослужение. Его приурочили к 1030-летию Крещения Руси князем Владимиром.

Службу вел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На божественной литургии присутствовали депутаты Государственной Думы РФ Михаил Кузьмин и Елена Бондаренко, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, его семья, сотрудники компании, а также казаки и горожане.

Митрополит Кирилл поздравил всех с престольным праздником — Днем Крещения Руси. Владыка отметил, насколько важен для России выбор, который князь Владимир сделал более тысячи лет назад. Ведь именно православная вера стала инструментом, благодаря которому сформировался патриотизм, система ценностей и характер народа.

«Отдельная благодарность за этот Божий дом нашему благотворителю Юрию Иванову, его семье и сотрудникам компании «ЮгСтройИнвест», которые от всего сердца помогают нам укреплять и распространять православную веру. Незадолго до праздника этому прекрасному храму был присвоен статус собора. Сегодня уважаемый Юрий Иванович назначается его почетным ктитором», — сказал владыка.

За большие заслуги и за поддержку, оказываемую Русской Православной церкви, генерального директора «ЮСИ» удостоили епархиальной медалью Ставропольской и Невинномысской епархии «Ставропольский крест» II степени.

Юрий Иванов поблагодарил митрополита за столь высокую оценку своих трудов и усилий, приложенных специалистами «ЮСИ». Генеральный директор рассказал, что к концу 2018 года строительные работы на соборе в честь святого князя Владимира завершатся. В 2019 году живописцы начнут расписывать внутренние стены и свод.

«Мы будем делать все возможное, чтобы это благостное место процветало еще больше», — сказал Юрий Иванов.

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