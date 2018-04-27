«Почта России» будет досматривать посылки в города ЧМ-2018

С 1 мая по 25 июля установят особый порядок приема почтовых отправлений, адресованных в регионы проведения турнира.

Прием посылок, отправлений EMS и посылок 1-го класса будут проводить с обязательной проверкой вложения для дополнительного контроля отсутствия предметов и веществ, запрещенных к пересылке. Такие почтовые отправления нужно будет предъявлять работникам отделений почтовой связи в открытом виде.

«Почта России» рекомендует клиентам отправлять посылки и отправления EMS в регионы проведения чемпионата мира с описью вложения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе организации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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