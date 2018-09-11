«Почта России» начала тестировать онлайн-доставку продуктов из «Магнита»

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов 11 сентября отметил, что эта услуга будет особенно востребована в сельской местности.

«В тех отделениях, где есть розничные точки «Магнита», есть возможность оставить заказ на товары «Магнита», и почтальон сможет принести эти товары. Сейчас такая возможность тестируется в рамках пилота», — рассказал Подгузов.

Глава «Почты России» отметил, что стороны будут уделять особое внимание этому направлению.

Он отметил, что доставка еды — это одно из перспективных направлений, над которым «Почта России» будет продолжать работать, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 мая «Магнит» заявил, что откроет совместно с «Почтой России» торговые точки в почтовых отделениях. Также «Почта России» задействует автотранспорт «Магнита» для перевозки отправлений. «Магнит» в 2019 году планирует запустить проекты в сфере интернет-торговли.

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