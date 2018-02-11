«Почта России» опровергла сообщение о столкновении своего вертолета с Ан-128

Ранее СМИ сообщили, что самолет Ан-148 мог столкнуться с вертолетом «Почты России» при взлете.

По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. МЧС открыло горячую линию психологической помощи. Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье самолета Ан-148. Глава государства также выразил соболезнование в связи с гибелью людей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ан-148, выполнявший рейс Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Ранее сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

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