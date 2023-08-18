“Почта Украины” выпустила обновленную памятную марку “Мать Украина”

Почта Украины представила дизайн новой марки, выпущенной 24 августа, в День Независимости Украины.”) описан памятник.

Огромный монумент над Днепр реконструировали в августе украинцы на основе онлайн-голосования и решения правительства.

Памятник, ранее известный как «Родина-мать», является самым большим монументом в Европе, это самая высокая и пятая по высоте монументальная статуя. в мире. Высота монумента с фундаментом составляет 102 метра.

Укрпошта выпускает почтовые марки в честь важнейших событий с начала войны.