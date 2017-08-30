Почти половина кубанцев пройдет вакцинацию до конца осени

В этом году эпидемиологи края ожидают, что вирус H1N1 под названием «Калифорния» сменится гриппом группы В «Брисбен».

Это новый штамм заболевания, который назван по одному из городов Австралии. В планах кубанских медиков — привить около 3 млн человек. Врачи уверены, что вакцинация поможет избежать эпидемии гриппа в Краснодарском крае.

«На сегодняшний день вакцинация всемирно признана как самый успешный и эффективный метод профилактики этого заболевания. В Краснодарский край уже поступило более миллиона доз вакцин для профилактики гриппа среди взрослых и детей», — сказал главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Владимир Городин.

Вакцинация закончится 15 ноября. Эксперты отмечают, что вовремя сделанная прививка позволит избежать тяжелой формы и серьезных осложнений. После вакцинации большинство пациентов не болеет гриппом или переносит его легче.

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