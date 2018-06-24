Под Абинском на мокрой трассе в лобовую столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Авария произошла 24 июня около 12:00 между Абинском и поселком Ахтырским.
Видеозапись с места ДТП опубликована в социальных сетях. По данным очевидцев, столкнулись две иномарки: Audi A3 и Nissan Juke. Nissan вынесло на встречную полосу, после столкновения он перевернулся. В ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы с различными травмами, пассажиров в машинах не было.
Возможной причиной аварии могло стать превышение скорости на мокрой дороге.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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