Под Абинском на мокрой трассе в лобовую столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Авария произошла 24 июня около 12:00 между Абинском и поселком Ахтырским.

Видеозапись с места ДТП опубликована в социальных сетях. По данным очевидцев, столкнулись две иномарки: Audi A3 и Nissan Juke. Nissan вынесло на встречную полосу, после столкновения он перевернулся. В ДТП пострадали оба водителя, они госпитализированы с различными травмами, пассажиров в машинах не было.

Возможной причиной аварии могло стать превышение скорости на мокрой дороге.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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