Под Абинском при столкновении двух иномарок погибли два человека

Авария произошла 20 декабря около 15:30 на автодороге Абинск — Ахтырский.

«По предварительным данным, 44-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и на закруглении дороги врезался в автомобиль Nissan Qashqai. В результате ДТП два человека погибли и трое пострадали», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего выясняются.

Очевидцы выложили в соцсети фотографии с места аварии. По их словам, погиб водитель одной из машин, у его пассажирки сломаны ноги. Во второй машине было трое человек, из которых один погиб.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник