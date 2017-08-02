Под Анапой автобус с 19 пассажирами врезался в КамАЗ

ДТП произошло 1 августа в районе хутора Тарусин.

По предварительным данным, около 22:00 водитель рейсового автобуса Schuco допустил столкновение с впереди идущим грузовиком. В момент аварии в автобусе находилось 19 пассажиров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате ДТП госпитализировали 61-летнего водителя автобуса. Никто из пассажиров не пострадал.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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