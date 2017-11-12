Под Анапой на мель село рыболовецкое судно

Инцидент произошел 12 ноября в районе станицы Благовещенской.

В МЧС поступило сообщение о том, что в 9:30 в 10 м от берега на мель село рыболовецкое судно. При этом капитан судна сигнал SOS не подавал эвакуация экипажа не требуется, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На место происшествия направлена оперативная группа Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле МЧС.

В результате аварии погибших и пострадавших нет, повреждений судна и утечки топлива нет.

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