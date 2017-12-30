Под Анапой на месте старой бани открыли сельский клуб

Культурно-досуговый центр появился на хуторе Чембурка.

В церемонии открытия сельского клуба приняли участие мэр Анапы Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов. Поляков поздравил присутствующих и пожелал, чтобы двери клуба всегда и для всех были открыты, чтобы в его стенах звучали песни и детский смех.

Клуб построили на месте старой сельской бани. В новом здании два просторных помещения для творческих выступлений, гримерная, котельная, современные санузлы. Территорию благоустроили: высадили сосны и кустарники, разбили клумбами, оборудовали детскую площадку.

Культурно-досуговая площадка нового клуба будет работать все новогодние праздники: со 2 по 8 января с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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