Под Анапой от удара в ДТП перевернулся минивэн

Авария произошла 17 июля в 13:00 в районе Витязево.

Видео последствий ДТП выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, минивэн Toyota выезжал с второстепенной дороги. В этот момент по главной на большой скорости ехал автомобиль Honda. Honda врезалась в стоявший на перекрестке минивэн, тот от удара перевернулся на бок.

Случившееся стало причиной большой автомобильной пробки.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии уточняются.

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