Под Анапой при столкновении двух легковушек погиб мужчина

Авария произошла 24 июня на трассе Новороссийск — Керченский пролив.

«Это случилось около 12:40. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 при повороте налево не уступил дорогу машине Audi. Вследствие этого автомобили столкнулись», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии водитель отечественной машины скончался. Водитель Audi не пострадал. По факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

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