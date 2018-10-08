Под Анапой расцвела вишня

Она стала главной достопримечательностью станицы Гостагаевской. Местные жители такой аномалии не видели очень давно.

Кроме того, на курорте распустили цветы сирени, жасмина и всевозможные плодовые деревья.

Для специалистов такое явление не новость. На Кубани довольно теплая осень и цветы могут раскрыться на плодовых деревьях, во время так называемого бабьего лета.

После первых заморозков растения воспринимают высокие температуры как начало весны. Правда, такое цветение плохо сказывается на будущем урожае.

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