Под Анапой состоится гастрономический фестиваль «Сыр и вино»

Мероприятие стартует 29 июня в Винной деревне, которая находится неподалеку от станицы Гостагаевской.
В фестивале будут участвовать более 30 гаражных виноделов, которые представят около 200 образцов вина. Изготовители сыра познакомят гостей со своей продукцией — ремесленными и крафтовыми фермерскими сырами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы совиньонов и сыроделов.
Завершится гастрономический праздник 30 июня.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани в этом году планируют открыть 80 маршрутов для поездок и экскурсий на винодельни и виноградники.
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