Под Анапой в сельском Доме культуры открыли студию звукозаписи

Новое звуковое оборудование появилось в ДК поселка Виноградного.

Директор Дома культуры Светлана Тарабара рассказала, что ранее в учреждении сделали ремонт. Для ДК купили сценическое оборудование и театральные кресла, пошили новый занавес. Всего на ремонт и закупку оборудования потратили 2 млн рублей. Работы выполнили по программе «Местный Дом культуры».

Новая студия появилась на месте бывшей киноаппаратной. В студии уже занимаются и репетируют вокальный образцовый коллектив «Мы вместе» и народный хор «Надежда», сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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