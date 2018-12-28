Работы в районе села Джигинка на 73-м километре трассы А290 Новороссийск — Керчь вели в течение двух лет.

Запустили движение по четырехполосному участку протяженностью почти 6 км. Верхний слой дорожной одежды выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, обладающего свойствами «самозалечивания» трещин и мелких дефектов.

«Ввод объекта улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма, сделает путь на курорты и обратно по трассам Краснодарского края более быстрым и безопасным», — отметил начальник управления федеральных дорог «Черноморье» Владимир Кужель.

Двухуровневая транспортная развязка разделяет местный и транзитный транспортные потоки в Анапу и в Крым. Пропускная способность трассы на этом участке увеличилась с 22 тыс. до 54 тыс. автомобилей в сутки, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Установили более 6 км линий электроосвещения, металлическое осевое и барьерное ограждение общей протяженностью более 15 км.

Планируют реконструировать 27 км трассы А290 между развязками на 73-м и 100-м километрах. Проект одобрила Главгосэкспертиза. Работы начнут в 2019 году. К концу 2021 года Анапу и Севастополь свяжет четырехполосная автодорога.

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