Под Анапой мужчину придавило железобетонной плитой

Под Анапой на хуторе Красный Курган 27 февраля спасатели вытащили мужчину, которого придавило железобетонной плитой.

Трое местных жителей решили разобрать стены заброшенной фермы и забрать стройматериалы. Однако во время этого на одного из мужчин упала железобетонная плита, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ЕДДС Анапы.

Мужчины вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники анапского отряда «Кубань-СПАС». Они вытащили пострадавшего из-под плиты с помощью гидравлического инструмента и передали сотрудникам полиции.

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