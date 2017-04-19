Под Анапой открыли выставку «Моя станица, моя семья — моя история»

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447235d7e025b0009542a346ba8ab2fa Под Анапой открыли выставку «Моя станица, моя семья — моя история» Под Анапой 19 апреля состоялось открытие выставки «Моя станица, моя семья — моя история».

Она проходит в краеведческом музее станицы Анапской. Выставка посвящена 80-летию образования Краснодарского края, 225-летию освоения казаками кубанских земель и 50-летию создания станичного музея.

В экспозицию вошли исторические фотографии станицы. Они отражают более чем 180-летнюю историю. На выставке можно ознакомиться с полными списками семей, прибывших в станицу Анапскую в 1862 году.

Выставка продлится до 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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