Под Анапой открыли выставку «Моя станица, моя семья — моя история»

Под Анапой 19 апреля состоялось открытие выставки «Моя станица, моя семья — моя история».

Она проходит в краеведческом музее станицы Анапской. Выставка посвящена 80-летию образования Краснодарского края, 225-летию освоения казаками кубанских земель и 50-летию создания станичного музея.

В экспозицию вошли исторические фотографии станицы. Они отражают более чем 180-летнюю историю. На выставке можно ознакомиться с полными списками семей, прибывших в станицу Анапскую в 1862 году.

Выставка продлится до 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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