Под аркой Крымского моста прошла парусная регата

Ее участники двигались из Черного моря в сторону Азовского. Фестиваль посвящен возведению Крымского моста и проводится в третий раз.

В этом году он собрал рекордное количество участников: более 200 яхтсменов, кайт- и виндсерфингистов, которые соревнуются в разных дисциплинах. В соревнованиях принимают участие спортсмены-экстремалы из 20 регионов России.

Гонка проходит вдоль побережья Крыма по маршруту Севастополь — Балаклава — Ялта — Орджоникидзе — Керчь — Новороссийск — Геленджик. Экипажи уже прошли основную часть маршрута и планируют завершить турнир 20 сентября.

В Керченском проливе участники прошли на своих судах парадом под железнодорожной аркой Крымского моста, установленной в конце августа. Они приветствовали строителей, которые ведут подготовку к монтажу второй арки — автодорожной, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

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