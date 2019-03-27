Под Армавиром произошел пожар в кондитерском цехе

ЧП случилось 27 марта в поселке Глубоком Новокубанского района.

По словам очевидцев, в поселке Глубоком произошло возгорание в цехе по производству кондитерских изделий. На место приехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

«Сообщение о пожаре в поселке Глубоком на улице Ленина поступило в 20:36. В 20:42 на место прибыли пожарные подразделения. Установлено, что происходит горение склада на площади 600 кв. м. В 21:05 сотрудники МЧС локализовали пожар. В тушении принимают участие 48 человек и 12 единиц техники», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ЧП устанавливаются.