Под Белореченском в ДТП погибла женщина

Авария произошла на выезде из города 11 апреля.

По предварительным данным, в 17:30 на автомобильной дороге Южный-Химзавод в Белореченске произошло лобовое столкновение между автомобилями «Ока» и Nissan Almera. В результате ДТП на месте скончалась женщина, которая находилась в отечественном автомобиле. Пострадавшие из второй машины от госпитализации отказались, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии выясняются. Правоохранители проводят проверку.