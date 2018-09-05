Под Брянском нашли останки советского бойца родом с Кубани

Поисковики начали поиски родственников Михаила Порфирьевича Бондаренко.

Боец Красной Армии погиб в середине октября 1941 года при прорыве окружения частями 3-й Армии Брянского фронта. Его останки обнаружили 19 августа 2018 года около деревень Литовня и Клинское Навлинского района. Вместе с ним нашли бакелитовый медальон с запиской.

Записку сумели расшифровать, хотя вода попала в капсулу, и записи оказались сильно размытыми. Поисковики установили имя солдата: Михаил Порфирьевич Бондаренко, 1909 года рождения, уроженец станицы Безводной Краснодарского края. Сейчас эта станица относится к Майкопскому району Адыгеи.

«Перед войной боец проживал в станице Ширванской современного Новополянского сельского поселения Апшеронского района. С 29 июня 1941 года — красноармеец 2-й роты 12-го отдельного строительного батальона. Последняя письменная связь с родственниками была в сентябре 1941 года. По спискам военкомата — пропал без вести», — рассказал руководитель брянских поисковиков Максим Волков.

Имя ближайшей родственницы бойца было указано в записке — Бондаренко Александра Трофимовна. Проживала в станице Ширванской. Поисковики разыскивают родственников бойца, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Все новости по теме:

75 лет освобождению Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник