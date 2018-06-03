Под Ейском кайтсерфер налетел на провод и оставил поселок без света

Инцидент произошел 2 июня.

По предварительным данным, сильный порыв ветра поднял кайтсерфингиста с воды на обрыв, высота которого более 10 м. После этого парус спортсмена попал на провода линии электропередачи и запутался, произошло короткое замыкание.

В итоге половина поселка Широчанка осталась без света. На место происшествия выехали аварийные бригады. До приезда полиции спортсмены сняли парус с проводов, сообщает «Деловой Ейск».

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