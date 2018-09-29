Под Ейском сгорел двухэтажный дом

Пожар произошел 29 сентября около 17:30 в садовом товариществе «Южное».

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:36. В 17:40 на место прибыло первое пожарное подразделение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Огонь полыхал на площади 120 кв.м. В 17:40 пожарным удалось локализовать огонь. Полностью пожар потушили в 19:38.

На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник