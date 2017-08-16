Под Геленджиком казак спас утопающего в море мужчину

Это произошло в поселке Кабардинка.

На центральном причале 21-летний казак-дружинник Антон Кожевников завершал свое дежурство. Ночью, закрывая проход к воде на пирс, он увидел, что за буйками тонет человек. Молодой человек бросился спасать утопающего.

Когда Кожевников приблизился к месту, то увидел, что мужчина потерял сознание, а его лицо находится под водой. Парень потащил пострадавшего к берегу. Рядом оказался очевидец, который помог вытащить мужчину на сушу.

На место вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что в больнице он пришел в себя, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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