Под Геленджиком ликвидировали открытое горение сухой травы

Вертолет Ка-32 вернулся на стоянку после локализации пожара под селом Кабардинка.

Открытого горения уже нет. На месте работает наземная группировка. Специалисты проводят мониторинг, а также ликвидируют очаги тления с помощью ранцевых установок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация по пожару уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в тушении пожара под Кабардинкой задействованы силы МЧС России, Краевого лесопожарного центра, казачества и администрации. Всего работают 11 единиц техники и 40 человек. В 12:35 вертолетом Ка-32 проведен первый сброс воды.

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