Под Геленджиком неизвестные стреляли в мужчину

01 августа в 21:59

Преступление произшло днем 1 августа в поселке Кабардинка на улице Мира.

В дежурную часть отдела МВД России по Геленджику поступила информация о конфликте между несколькими мужчинамии, в ходе которого выстрелили в одного из его участников.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший, местный житель 1990 года рождения, получил огнестрельное ранение в левое бедро. Его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Другие участники конфликта скрылись на автомобиле Toyota Camry белого цвета. Ориентировки на машину разослали всем дежурным нарядам полиции. В районе объявлен план «Перехват».

Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник