Под Геленджиком опрокинулся в овраг УАЗ с туристами

Это произошло 14 августа около 16:20 в районе села Возрождение, на дороге, ведущей к крепости «Грозовые ворота».
«Водитель УАЗа не удержал автомобиль на тропе, и тот упал в обрыв. В машине находились туристы. В результате ЧП пострадали семь человек, из них двое — несовершеннолетние», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали.
«На место происшествия выехали следователи СК. По факту ЧП проводят доследственную проверку», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
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