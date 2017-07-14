Под Геленджиком поселились ежи-альбиносы

Это плод эксперимента краснодарских генетиков. Пять колючих белоснежных хищников сейчас находятся под присмотром специалистов контактного зоопарка в Кабардинке.

В дикой природе таким ежам выжить практически невозможно. Серая защитная окраска — отличная маскировка от врагов. У альбиносов совсем нет шансов остаться незамеченными.

«В природе вообще не существует никаких альбиносов. Это все выращенные. В природе они погибают. Даже воробьи своих птенцов с признаком альбиноса выталкивают из гнезда. Это либо лишнее привлечение внимания, либо они просто не смогут спрятаться», — пояснила зоотехник Дарья Баладурина.

Сейчас хищники ежам не угрожают. Живут они в вольере со своими собратьями. Кормить молоком колючих зверей нельзя, говорят зоологи. В естественной среде ежи питаются саранчой, опарышами, полевыми мышами и даже змеями, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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