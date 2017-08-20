Под Горячим Ключом нашли останки шести погибших в 1942 году советских бойцов

Рядом с останками одного из солдат поисковики обнаружили мельхиоровую ложку, котелок и кружку.

На Кубани завершилась экспедиция «Битва за Кавказ». Руководитель ассоциации отрядов «Кубаньпоиск» Виталий Фоменко рассказал, что удалось найти останки шести солдат. Предполагается, что они погибли в 1942 году во время Туапсинской оборонительной операции.

«Экспедиция закончилась. Приезжали 240 человек из восьми регионов страны. Подняли останки шестерых бойцов. Возможно, имя одного будет установлено, при нем были котелок, ложка с именем и инициалами, а также кружка», — сказал он.

По словам Фоменко, ложка была не обычной алюминиевой, а мельхиоровой. Поисковики предполагают, что это поможет при определении личности.

Участники экспедиции обследовали территорию горы Фонарь, урочища Кочканова и хребта Котх. Останки солдата с именной ложкой нашли в окопе. Двоих бойцов обнаружили на другой позиции, еще троих — в воронке от снаряда.

Поисковики опирались на военные карты 1941 — 1943 годов, сообщает ТАСС.

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