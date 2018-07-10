Под Горячим Ключом после ДТП из упавших ульев вылетел рой пчел

10 июля в 11:51

Утром 10 июля на трассе М4 «Дон» в районе Молькино столкнулись пассажирский УАЗ и грузовик.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что отечественный автомобиль ударил в заднюю часть тяжеловоза. Люди не пострадали, но от столкновения на дорогу упали улья. Пчелы вылетели из деревянных домиков и роем кружили над трассой.

Сотрудникам ДПС потребовалось не больше часа, чтобы зафиксировать ДТП и убрать поврежденные машины на обочину. Пчеловоду придется несколько дней ловить насекомых по окрестным полям и лесополосам.

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