Авария произошла 18 января около 18:00 на 41-м километре автодороге Кубанская — Саратовская.

По предварительным данным, 67-летний водитель Infiniti врезался в ехавший в том же направлении автомобиль Lada Kalina. От удара одна из машин загорелась.

«В результате ДТП погибли 64-летний водитель отечественного автомобиля и его 62-летняя пассажирка. В больницу с травмами доставили 67-летнего водителя иномарки, его пассажиров — 37-летнего мужчину и 45-летнюю женщину», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

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