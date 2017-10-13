Под колесами поезда Новороссийск — Екатеринбург погибла 19-летняя девушка

Авария произошла ночью 13 октября на 1175-м километре станции Новочеркасск в Ростовской области.
Девушка попала под колеса пассажирского поезда № 335 сообщением Новороссийск — Екатеринбург. Установлена личность погибшей, это 19-летняя жительница Новочеркасска.
Идет осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада и родственники погибшей.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.
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