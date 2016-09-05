Под Краснодаром девушка спровоцировала ДТП с КамАЗом и тремя машинами

В районе станицы Старокорсунской под Краснодаром 5 сентября столкнулись КамАЗ и три легковушки, один человек пострадал.

Авария произошла в 7:40 на 207 км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

«По предварительным данным, 20-летняя девушка за рулем автомобиля Hyundai Accent ехала со стороны хутора Ленина в Краснодар, превысила скорость и не успела затормозить перед впереди едущим КамАЗом. Иномарка протаранила грузовик, после этого столкнулась еще с двумя попутными автомобилями: LADA Kalina и «Ока», после чего перевернулась на бок», — рассказали интернет-порталу «Кубань24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

В результате ДТП пострадала сама виновница аварии, ее госпитализировали с ушибами головы. Больше в аварии никто не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняют.

Источник