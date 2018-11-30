Под Краснодаром иномарка на скользкой дороге влетела в столб, погиб парень

ДТП произошло 29 ноября около 15:00 на Западном подъезде к Краснодару.

По предварительным данным, 22-летний водитель на Renault на скользкой дороге не справился с управлением, автомобиль занесло и он врезался в столб.

В результате ДТП водитель погиб, его 22-летнего пассажира доставили с травмами в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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