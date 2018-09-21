Под Краснодаром машина врезалась в здание перед Тургеневским мостом, двое погибли

Авария произошла 20 сентября около 23:00 на въезде в город перед Тургеневским мостом со стороны Адыгеи.

Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях. По данным очевидцев, ДТП произошло на пересечении Тургеневского шоссе и улицы Васильковой. Автомобиль Opel участвовал в уличной гонке с Priora, поэтому ехал на большой скорости. Водитель не справился с управлением и на полном ходу врезался в двухэтажное здание магазина.

По словам очевидцев, в иномарке находились двое парней, они погибли на месте.

Обстоятельства аварии уточняются.

Previous

Next

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник