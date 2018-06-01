Под Краснодаром на территории Адыгеи появятся две транспортные развязки

В 2019 году завершится строительство двух новых транспортных развязок, расположенных в районе аула Туругой и поселка Тлюстенхабль.

Об этом на встрече с председателем правления госкомпании «Автодор» Сергеем Кельбахом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На встрече отметили, что в условиях ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив, развития внутреннего туризма на юге страны значительно вырос поток автомобильного транспорта по трассе М4 «Дон», участок которой проходит в том числе по территории Адыгеи.

Сергей Кельбах подчеркнул, что вопросы совершенствования инфраструктуры на юге страны являются приоритетными и решение этих задач находится на особом контроле. Это касается и строительства транспортной развязки вблизи аула Тугургой, который находится рядом с Краснодарским водохранилищем, на границе Восточного и Южного обхода Краснодара. Возведение этого объекта в полном объеме будет завершено через год.

Также республика заручилась поддержкой госкомпании в строительстве транспортной развязки возле поселка Тлюстенхабль. В июне этого года заключат контракт с подрядчиком. Сдача объекта запланирована на конец 2019-го. Развязка позволит снизить интенсивность движения и, как следствие, минимизировать аварийность на этом участке дороги.

Руководство Адыгеи также предлагает построить соединительный участок от дальнего Западного обхода до Южного обхода Краснодара. Таким образом, участники транспортного движения смогут в обход краевой столицы проехать к участку автодороги Краснодар — Новороссийск в районе поселка Энем.

По мнению главы Адыгеи, строительство объекта будет способствовать распределению транспортного потока и повышению безопасности дорожного движения, сообщает «РБК-Краснодар».

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