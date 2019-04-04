Под Краснодаром на трассе М4 «Дон» ограничат движение из-за ремонта

Движение изменится на двухполосном участке дороги длиной 700 м в направлении из Ростова-на-Дону в Новороссийск до поворота с трассы М4 «Дон» на улицу Уральскую.

На подъезде к Краснодару с 21:00 5 апреля до 7:00 8 апреля временно ограничат движение из-за проведения дорожных работ. По аналогичной схеме движение изменится с 12 по 15 апреля. Поэтапно будут закрывать для движения сначала правую, затем левую полосы проезжей части на путепроводе в направлении Новороссийска. На участке дороги введут ограничение скорости до 50 км/час.

Как рассказали в Краснодарском филиале ГК «Автодор», за два этапа заменят слой гидроизоляции путепровода на участке прямого направления автодороги М4 «Дон» (в сторону Новороссийска). К утру 15 апреля все ограничения снимут и движение будет восстановлено в обычном режиме — по двум полосам.

В ГК «Автодор» уточнили, что вторая половина путепровода по трассе М4 «Дон» в обратном направлении движения Новороссийск — Ростов-на-Дону будет работать в эти дни в штатном режиме. Дорожные работы ее никак не затронут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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