Под Краснодаром насмерть разбился парашютист

Несчастный случай произошел 14 октября в 10:30 в поселке Энем.

По предварительным данным, на самолете Л-410 оказывались услуги по прыжкам с парашютом. Во время полета у 60-летнего местного жителя закрутились стропы парашюта, что привело к падению мужчины с высоты примерно 800 м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник