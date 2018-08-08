Под Краснодаром после массовой аварии загорелись грузовики

Авария произошла 7 августа около 22:30 на трассе М4 «Дон» на Восточном обходе в районе поселка Индустриального.

Фотографии и видеозаписи с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.

«По предварительным данным, произошла массовая авария с участием трех большегрузов и одного легкового автомобиля. Никто из участников ДТП не пострадал», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После столкновения грузовиков произошло возгорание транспортных средств. Заявка в МЧС поступила в 22:34. На место выехали пожарные расчеты. В 23:14 пожар локализовали. В тушении приняли участие 16 человек и четыре единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Нам пишут о взрыве фуры на М-4, при повороте на Индустриальный Очевидцы сообщают о трех фурах и одной легковушке (спереди). По предварительным официальным данным, погибших и пострадавших нет, пишут «Кубанские Новости»

Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 7 Авг 2018 в 1:30 PDT

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