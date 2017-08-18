Под Краснодаром потушили поле с сеном на площади 2 га

Сообщение о возгорании в поселке Колосистом на улице Звездной поступило пожарным в 10:56.

«На место выехали 32 человека и восемь единиц техники», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 14:08 пожар локализовали, в 14:56 — ликвидировали. На месте остались сотрудники, которые будут следить за тем, чтобы опасная ситуация не возникла повторно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь возгорания травы на поле — около 2 га, сена — 1 тыс. кв. м.

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