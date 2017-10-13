Под Краснодаром провели экологическую акцию «Живи, лес!»

В станице Елизаветинской в рамках всероссийской акции на месте пустыря посадили аллею.

Посадкой деревьев занимались местные жители и представители власти, среди которых были вице-губернатор Сергей Болдин и заместитель председателя ЗСК Сергей Усенко.

Акцию организовали после крупных пожаров, которые в 2011 году уничтожили огромные площади зеленых насаждений. Лес сейчас восстанавливают практически во всех районах Кубани. Только в этом году высадят 400 тыс. деревьев. Начали с кленов и плакучих ив.

«Если каждый год жители этого населенного пункта и всей территории края будут принимать участие, которое будет идти от души, то тогда и лес будет красивый, зеленый и приятный всем», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Болдин.

«Для людей, которые здесь проживают, это на самом деле и значимо, и важно. И надеюсь, что они смогут эту аллею сохранить и приумножить», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Усенко.

В конце октября такая же акция прошла Белореченском районе. Местное лесничество украсят новые дубы.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. На Кубани запланированы сотни акций, которые помогут сберечь природу.

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