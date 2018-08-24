Под Краснодаром пьяный угонщик врезался в забор и уснул в машине

В полицию по поводу пропажи автомобиля ВАЗ-2114 обратился житель краевого центра.
Мужчина рассказал, что вечером припарковал машину во дворе многоквартирного дома в микрорайоне Гидростроителей, а утром обнаружил ее отсутствие. Спустя несколько минут в полицию поступило сообщение о ДТП с участием разыскиваемого авто, произошедшем в станице Старокорсунской, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Выяснилось, что 29-летний житель станицы не справился с управлением и врезался в забор на улице Мира, после чего уснул в салоне. По внешним признакам молодой человек был пьян.
Полицейские разбудили угонщика, и он рассказал им, что похитил машину, потому что хотел прокатиться по городу. Он разбил боковое стекло легковушки и запустил двигатель, замкнув электропроводку.
Как оказалось, задержанный также совершил грабеж на улице Димитрова, где он вырвал из рук женщины сумку.
Мужчину заключили под стражу, в отношении него возбудили уголовные дела. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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