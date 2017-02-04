Под Краснодаром сгорела грузовая «газель»

В поселке Северном под Краснодаром 3 февраля пожарные потушили загоревшийся грузовой автомобиль.

По сообщению очевидцев, возгорание грузовой «газели» произошло на улице Большевистской у продуктового магазина.

«Площадь возгорания составила 4 кв.м. Пожарные прибыли на место в 10:50. Огонь локализовали в 10:54, а в 10:56 полностью потушили», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ликвидации возгорания были задействованы семь человек и две единицы техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

Посёлок северный возле магнита на большевистской!!! 🚧🚧🚧 ❗️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧

Видео опубликовано Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Фев 3 2017 в 1:45 PST

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